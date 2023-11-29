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Пентхаусы в Район Софии (Столична), Болгария

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в София, Болгария
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
€1,50 млн
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Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором в Lozenec, Болгария
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bestay Property предлагает изысканное свойство в крытом комплексе - Reina Sofia. Пентхаус ра…
€403,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
€995,000
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Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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