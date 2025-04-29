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Пентхаусы с гаражом в Sofia City, Болгария

София
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2 объекта найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
$1,64 млн
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Sofia City, Болгария

с бассейном
Недорогая
Элитная
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