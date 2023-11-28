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Отели в Смолянская область, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 17 комнат с ванной в Devin, Болгария
Отель 17 комнат с ванной
Devin, Болгария
Комнаты 17
Площадь 700 м²
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможнос…
€400,000
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