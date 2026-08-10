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Отели в Смолянской области, Болгария

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2 объекта найдено
Отель в Chepelare, Болгария
Отель
Chepelare, Болгария
Описание объекта: На продажу выставлен успешно работавший семейный отель в центральной части…
$1,86 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Отель 700 м² в Devin, Болгария
Отель 700 м²
Devin, Болгария
Число комнат 17
Площадь 700 м²
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможность…
$435,669
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