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Квартиры с гаражом в Русенской области, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Ruse, Болгария
Квартира 5 комнат
Ruse, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 4/5
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту квартиру-пентхаус, расположенную н…
$254,308
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 5 комнат в Иваново, Болгария
Квартира 5 комнат
Иваново, Болгария
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG Real Estate с радостью предлагает на продажу эту недвижимость, ра…
$21,643
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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