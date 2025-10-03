Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Primorsko
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Primorsko, Болгария

однокомнатные
11
двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную трёхкомнатную квартиру в комплексе Green Paradise 5, Приморско. Пло…
$168,910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Primorsko, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти