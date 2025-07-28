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Бунгало в Kableshkovo, Болгария

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1 объект найдено
Бунгало в Kableshkovo, Болгария
Бунгало
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу уютный одноэтажный дом с двором в городе Каблешко…
$163,337
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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