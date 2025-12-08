  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Nesebar

Святой Влас
2
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Святой Влас, Болгария
от
$113,087
Год сдачи 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе! 🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа! 🔹 Современное 5-этажное здание 🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение 🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²) 🔹 Просторные террасы с видом 🔹 Открытая па…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Многоквартирный жилой дом 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Несебр, Болгария
от
$111,387
Год сдачи 2026
🌊 Успей купить апартаменты всего в 400 метрах от пляжа в Несебре! 🔹 Готовый дом — сдача 2024 🔹 Без таксы за обслуживание! 🔹 Идеален для летнего отдыха, ПМЖ или сдачи в аренду 🔹 Квартиры с отделкой под ключ 🔹 Акции: подарок — кладовка или терраса 11,4 м²! 🔹 Цена от 95 590 € 💎 В ком…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Апарт - отель Премиум класс на побережье Болгарии
Святой Влас, Болгария
от
$127,729
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 39–62 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошная жизнь на побережье Готово к летнему сезону 2027 года! Потрясающие просторные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы Кто не хочет насладиться незабываемой летней жизнью на морском побережье? Вас ждут завораживающие закаты, прекрасно оборудованные интерь…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
