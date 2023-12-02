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Дома в Кюстендилская область, Болгария

1 объект найдено
Дом в Кюстендил, Болгария
Дом
Кюстендил, Болгария
Площадь 350 м²
Газифицирана    • Тухла • С гараж • Интернет връзка • Обзаведен • Саниран
€164,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Кюстендилская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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