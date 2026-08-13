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Жилье в Кюстендилской области, Болгария

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1 объект найдено
Дом в Кюстендил, Болгария
Дом
Кюстендил, Болгария
Площадь 350 м²
Газифицирана    • Тухла • С гараж • Интернет връзка • Обзаведен • Саниран
$177,717
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Параметры недвижимости в Кюстендилской области, Болгария

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