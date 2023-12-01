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Квартиры в Kostinbrod, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kostinbrod, Болгария
Квартира 2 спальни
Kostinbrod, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€37,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Kostinbrod, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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