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Дома в Kavarna, Болгария

1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Kavarna, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Kavarna, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
2-х местный дом с парковкой всего в 10 километрах от моря Продается дом с 150 кв. жилой пло…
€139,000
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Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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