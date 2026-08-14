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Дома в Kavarna, Болгария

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3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Hadji Dimitar, Болгария
Дом 2 спальни
Hadji Dimitar, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Описание объекта: Мы предлагаем к продаже отдельно стоящий, полностью отремонтированный дом …
$114,225
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Bojurets, Болгария
Вилла
Bojurets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальную, недавно построенную виллу по самым высоким с…
$708,425
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Дом 4 комнаты в Rakovski, Болгария
Дом 4 комнаты
Rakovski, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается дом площадью 150 кв. м., расположенный на участке земли площадью 1000 кв. м. Дерев…
$215,350
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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