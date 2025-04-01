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Отели в Kavarna, Болгария

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1 объект найдено
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria в Kavarna, Болгария
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kavarna, Болгария
Число комнат 19
Площадь 2 600 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4 008 м ², расположенную в центре р…
$4,28 млн
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