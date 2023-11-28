Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Kavarna

Коммерческая недвижимость в Kavarna, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Kavarna, Болгария
Коммерческая
Kavarna, Болгария
Площадь 602 м²
Этаж -1
ID 32228830Price: 23,900 euroLocation: S.Topola, total.Kavarna, region.DobrichTotal area: 60…
€23,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти