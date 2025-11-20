Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Kavarna
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Kavarna, Болгария

однокомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/7
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$127,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти