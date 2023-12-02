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Дома в Karnobat, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни с двором в Ognen, Болгария
Дом 3 спальни с двором
Ognen, Болгария
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
#27095974 We offer a one-storey house in a beautiful area of the Burgas region, in the commu…
€22,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Karnobat, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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