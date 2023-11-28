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Коммерческая недвижимость в Devin, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая 14 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Chamla, Болгария
Коммерческая 14 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Chamla, Болгария
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 671 м²
Bestay Property presents an operating family hotel for sale in the heart of the Rhodopes, Tr…
€230,000
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Отель 17 комнат с ванной в Devin, Болгария
Отель 17 комнат с ванной
Devin, Болгария
Комнаты 17
Площадь 700 м²
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможнос…
€400,000
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