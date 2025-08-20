Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Bolyarovo
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Bolyarovo, Болгария

2 объекта найдено
Отель 120 м² в Bolyarovo, Болгария
Отель 120 м²
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Полностью меблированный и отремонтированный дом с 4 спальнями в Болярово, …
$78,329
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Отель 120 м² в Bolyarovo, Болгария
Отель 120 м²
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание объекта: Массивный двухэтажный дом с 6 комнатами недалеко от Болярово Цена: 16.600…
$18,622
