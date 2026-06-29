  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Благоевградской области

;
Bansko
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Жилой комплекс Апартаменты в Банско рядом с подъёмником
Obidim, Болгария
от
$60,014
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
🏔 Апартаменты в Банско рядом с подъёмником | SPA-резиденция в горах | от 52 700 € 📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника — около 350 метров 💰 Студии от 52 700 € ---------- 📅 Сдача комплекса — 2026 год Банско давно перестал быть только горнолыжным курортом. Сегодня сюда приезжаю…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Bansko, Болгария
от
$58,457
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 € 📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ---------- 📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пи…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти