Bansko, Болгария

🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 € 📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ---------- 📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пи…