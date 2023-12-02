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Квартиры-студии в Bansko, Болгария

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3 объекта найдено
Студия в Банско, Болгария
Студия
Банско, Болгария
Площадь 28 м²
€24,500
в месяц
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Студия в Банско, Болгария
Студия
Банско, Болгария
Площадь 28 м²
€25,990
в месяц
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Студия 1 спальня в Банско, Болгария
Студия 1 спальня
Банско, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€31,500
в месяц
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