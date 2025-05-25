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Дома с видом на горы в Balchik, Болгария

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 000 м²
Продается 3-этажный дом, находящийся в селе Оброчище. В близи курорта Албена, 5 км до моря. …
$381,240
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Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с гаражом
Недорогая
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