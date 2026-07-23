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Виллы в Aytos, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Aytos, Болгария
Вилла
Aytos, Болгария
Количество спален 2
Площадь 129 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию современный 3-комнатный дом в Айтосе. Он расп…
$239,797
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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