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Дома с гаражом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Кирпичный дом с просторным участком  ❤️ Тёплый кирпичный дом с большим участком 20 соток в а…
$23,000
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом на большом участке всего в 9 км от Солигорска!  ❤️Уютный одноуровневый дом, расположенны…
$14,400
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с печным отоплением в поселке Березовка Солигорского района. Дом расположен в …
$9,000
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Параметры недвижимости в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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