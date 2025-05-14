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Дома с террасой в Заямновском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$65,000
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Параметры недвижимости в Заямновском сельском Совете, Беларусь

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