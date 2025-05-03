Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Заболотский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Заболотском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается ½ доля  дома Смолевичский р-н, д. Подыгрушье. От ст. метро Восток на машине 20 мин…
$11,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти