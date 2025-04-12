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Дома с садом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Строитель -2 ,рядом с ж/д станцией Волоки ,Оршанское напровление.На дизе…
$8,500
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Параметры недвижимости в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

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