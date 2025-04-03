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Дома в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Выставлен на продажу объект незавершенного строительства (жилой дом) в аг.Вейно.(Расстояние …
$35,000
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Параметры недвижимости в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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