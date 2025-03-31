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Дома с садом в Свирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национальный Пар…
$420,000
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Параметры недвижимости в Свирский сельский Совет, Беларусь

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