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Квартиры с гаражом в Слонимском районе, Беларусь

Слоним
13
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1 объект найдено
Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже половина дома в статусе 3х комнатной квартиры по ул. Карбышева. Дом находится неда…
$14,500
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Параметры недвижимости в Слонимском районе, Беларусь

с садом
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