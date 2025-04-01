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Дома с садом в Шкловский район, Беларусь

Александрийский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Александрия, в лучший агрогородк Беларуси.               Дом благоустроенный, газовое ото…
$55,000
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Параметры недвижимости в Шкловский район, Беларусь

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