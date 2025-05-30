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Коммерческая недвижимость в Райцевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 115 м² в Райцевский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 115 м²
Райцевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Здание бывшего клуба, общая площадь 115 м.кв., участок 14 соток (право аренды). Здание кирпи…
$5,900
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