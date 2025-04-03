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Дома в Пинский район, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Загородский сельский Совет, Беларусь
Дом
Загородский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Хутор возле д. Вяз, Пинский р-н. Для различного вида деятельности, как домик в деревне с пос…
$12,900
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом в д. Пинковичи Пинского р-на, ул. Переточная. Дом деревянный, крыша - шифер, окна - ПВХ.…
$11,900
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Дом в Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Жилой дом в Пинском р-не. 1960 г.п., реконструкция 2017 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 450,0 кв.м, общ…
$157,000
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Дом в Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дача в СТ "Строитель", Плещицкий с/совет, д. Кнубово, 12 км от г. Пинска. Дом деревянный, об…
$22,900
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Дом в Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается добротный дом из бруса, общей S= 53 м2!  Все, кроме бруса, сделано из новых стройм…
$16,000
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Дом в Дубойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Современный, блочный, утепленный, двухуровневый, благоустроенный, качественно построенный жи…
$70,000
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