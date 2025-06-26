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Дома с гаражом в Петревичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Петревичи, Беларусь
Дом
Петревичи, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный кирпичный дом, в шикарном  живописном месте!  Участок - 10 соток, полностью…
$32,000
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Параметры недвижимости в Петревичском сельском Совете, Беларусь

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