  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Павловичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Павловичском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Павловичи, Беларусь
Дом 2 комнаты
Павловичи, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Представляем к продаже капитальный одноэтажный дом в агрогородке Павловичи, Кировский район,…
$8,000
Параметры недвижимости в Павловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
