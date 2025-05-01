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Дома в Несвижском районе, Беларусь

Несвиж
6
Ланский сельский Совет
5
Несвижский сельский Совет
3
20 объектов найдено
Дом в Козлы, Беларусь
Дом
Козлы, Беларусь
Площадь 87 м²
Продам большой, теплый и уютный дом с мебелью. В доме четыре большие просторные комнаты, выс…
$12,000
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Дом в Липский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Вашему вниманию - дом со всеми коммуникациями в красивейшем месте!   Дом находится в Несвижк…
$15,000
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Дом 4 комнаты в Несвиж, Беларусь
Дом 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
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Дом в Заозерье, Беларусь
Дом
Заозерье, Беларусь
Площадь 90 м²
В пригороде Несвижа, в аг. Заозерье, продается большой деревянный дом 1960 года постройки. А…
$16,900
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Дом в Славково, Беларусь
Дом
Славково, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаю дом в деревне Славково Несвижского района. До Несвижа 5 км.  Дом деревянный, площадью…
$7,000
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Дом в Городейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В деревне Завитая, в 8 км от Несвижа продается хороший жилой дом. Дом деревянный общей площа…
$10,000
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 113 м²
Дом в центре культурной столицы - города Несвиж! ❤️ Главным достоинством данного дома являет…
$39,900
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 200 м²
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
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Дом в Леоновичи, Беларусь
Дом
Леоновичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Уютный дом возле Несвижа ❤️ Отличный вариант для тех, кто ищет простор, тишину, чистый возду…
$19,900
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Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$74,000
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Дом в Альба, Беларусь
Дом
Альба, Беларусь
Площадь 84 м²
Дом в живописном уголке природы в километре от Несвижа! ❤️ Продается замечательный дом в жив…
$11,900
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Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Уютная дача в 2 км. от Несвижа ❤️Аккуратная, уютная дача с ухоженным участком в живописном м…
$14,950
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 83 м²
Дом в городе Несвиж ❤️ Продаётся просторный дом со всеми коммуникациями – идеальный вариант …
$24,900
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Дом в Сейловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сейловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом в живописном месте, расположенном на участке 19 соток, где можно наслаждаться …
$9,000
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Дом в Ужанка, Беларусь
Дом
Ужанка, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается хутор в деревне Ужанка Несвижского района, 90 км от МКАД. Дом 100 кв.м, кухня 17 к…
$22,000
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Дом 3 комнаты в Погорельцы, Беларусь
Дом 3 комнаты
Погорельцы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается дом в д. Слобода, Несвижского района для круглогодичного проживания с земельным у…
$13,000
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Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в 5 км от Несвижа! ❤️Уютный и просторный дом всего в 5 км от Несвижа! Адрес: Н…
$14,990
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Лань, Беларусь
Дом
Лань, Беларусь
Площадь 106 м²
Продаётся дом в аг. Лань Несвижского района.  Здесь приятно сочетаются сельская атмосфера и …
$14,000
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Дом в Леоновичи, Беларусь
Дом
Леоновичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается добротный жилой дом со всеми удобствами в деревне Леоновичи Несвижского района, 14…
$28,000
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Параметры недвижимости в Несвижском районе, Беларусь

с гаражом
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