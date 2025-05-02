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Квартиры в Могилёвском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Продается усадьба в деревне Салтановка. На территории деревянный жилой дом с мансардой общей…
$42,000
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