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Дома с садом в Липенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в аг.Липень в 100км от Ми…
$50,000
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Параметры недвижимости в Липенский сельский Совет, Беларусь

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