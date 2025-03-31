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Дома с гаражом в Липенский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в аг.Липень в 100км от Ми…
$50,000
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Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продаётся дача. СТ Автозаводец. 102 км от МКАД. Рядом город Осиповичи. В близости Осиповичск…
$13,800
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Параметры недвижимости в Липенский сельский Совет, Беларусь

с садом
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