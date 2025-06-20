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Коммерческая недвижимость в Лепельском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 550 м² в Лепель, Беларусь
Коммерческое помещение 1 550 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
Лепель — городок и административный центр Лепельского района на севере Витебской области с н…
$500,000
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