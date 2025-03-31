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Дома с гаражом в Грозовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Комсомольская, Беларусь
Дом
Комсомольская, Беларусь
Площадь 84 м²
В одном из самых благоустроенных агрогородков Беларуси, расположенном в живописном месте, в …
$33,000
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Параметры недвижимости в Грозовский сельский Совет, Беларусь

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