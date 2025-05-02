Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гливинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Гливинском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Черневичи, Беларусь
Дом
Черневичи, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается жилой дом в Борисовском районе, деревня Черневичи!  ❤️Добро пожаловать в уютный и …
$6,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается шикарный коттедж для круглогодичного проживания, коттедж  готов к проживанию!!! Ра…
$90,000
Оставить заявку
Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается шикарный, современный загородный дом с новой, современной баней. Полностью готовый…
$120,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гливинском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти