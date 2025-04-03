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Жильё в Гатово, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 62/2 от 2025-04-02
$59,900
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Дом 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном аг. Гатово. Минская обл., Минский р-н. 7 км от МКАД. - - - - -…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продается комната в 2х-комнатной квартире в Гатово по ул. Металлургическая 20/3   Хороший бл…
$19,900
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается жилой дом, расположенный в 15 минутах езды от города Минска, аг. Гатово, ул. Центр…
$89,000
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Квартира 4 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Продаётся великолепная 4-х комнатная квартира 100% готовности с отличным ремонтом в п.Гатово…
$73,500
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Коттедж в Гатово, Беларусь
Коттедж
Гатово, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается современный 2-х этажный коттедж с гостевым домом - баней, гаражом и хоз. блоком по…
$209,000
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