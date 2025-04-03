Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гатово
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Гатово, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 62/2 от 2025-04-02
$59,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продается комната в 2х-комнатной квартире в Гатово по ул. Металлургическая 20/3   Хороший бл…
$19,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Продаётся великолепная 4-х комнатная квартира 100% готовности с отличным ремонтом в п.Гатово…
$73,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов