  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Городокский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Городокском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 106 м² в Городок, Беларусь
Коммерческое помещение 106 м²
Городок, Беларусь
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Здание 105,5 кв.м для сферы услуг в аг. Городок ❤️ Продаётся здание площадью 105,5 кв.м в аг…
$12,500
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
