Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Докшицкий район
  4. Жилая

Жильё в Докшицком районе, Беларусь

Бегомльский сельский Совет
3
7 объектов найдено
Дом в Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом с историей, которая началась больше 100 лет назад. Крепкий деревянный дом, сохранивший с…
$4,200
Оставить заявку
Дом в Замосточье, Беларусь
Дом
Замосточье, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается уютный дом в агрогородке Замосточье, Докшицкий район!   Ищете идеальное место для …
$18,900
Оставить заявку
Дом 1 комната в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$9,900
Оставить заявку
Дом в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$9,900
Оставить заявку
Коттедж в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продается жилой дом в живописном месте, введен в эксплуатацию в 2022 году.   Дом в два этажа…
$65,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Крулевщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крулевщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Все рядом, в пешей доступности: вокзал, садик, школа,больница, магазины, лес, сельсовет! Оче…
$12,500
Оставить заявку
Дом в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продается жилой дом в живописном месте, введен в эксплуатацию в 2022 году.   Дом в два этажа…
$65,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Докшицком районе

дома

Параметры недвижимости в Докшицком районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти