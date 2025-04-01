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Дома в Докшицкий район, Беларусь

6 объектов найдено
Дом 1 комната в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$15,000
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Дом в Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 808 м²
Уникальный проект усадебного комплекса с выходом к озеру и беседкой на воде в живописном мес…
Цена по запросу
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Дом в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$15,000
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Дом в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается уютный дом в агрогородке Замосточье, Докшицкий район!   Ищете идеальное место для …
$22,900
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Дом в Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ситцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом с историей, которая началась больше 100 лет назад. Крепкий деревянный дом, сохранивший с…
$5,000
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Дом в Докшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Докшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Уютная дача в д.Вольберовичи на берегу озера. Общая площадь дома 93.5 м2. Дом построен из ка…
$19,500
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Параметры недвижимости в Докшицкий район, Беларусь

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с бассейном
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