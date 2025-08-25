Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дмитровичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Дмитровичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Новоселье, Березинского района. Тёплый деревянный дом с печным …
$4,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дмитровичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти