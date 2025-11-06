Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Чашникский район
  4. Жилая

Жилье в Чашникском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Чашники, Беларусь
Дом 2 комнаты
Чашники, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Электроотопление, + есть печка, газ привозной, участок в центре города, продаю с мебелью тех…
Цена по запросу
Частный продавец
Языки общения
Русский
