Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Берёзовка
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Берёзовке, Беларусь

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 150 м² в Берёзовка, Беларусь
Ресторан, кафе 150 м²
Берёзовка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Полностью готовый бизнес: Заезжай и работай! Не нужно тратить время и ресурсы на открытие с …
$140,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти