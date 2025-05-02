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Жильё в Берёзовском районе, Беларусь

Берёза
9
14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Береза, ул. Советская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 56,7 / 55,4 / 30,3 …
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже трёхкомнатная квартира в г. Берёза по ул.Горина-Коляды. Квартира расп…
$37,500
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Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже двухкомнатная квартира в г.Берёза (р-н Северный городок). Квартира ра…
$22,000
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Дом в Селецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Селецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается уникальный комплекс жилых домов в деревне Зубачи Брестской области на берегу реки …
$63,800
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Квартира 2 комнаты в Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира, г. Белоозерск, ул. Ленина, 1969 г.п., 3 / 5 кирпич, 47,2 / 46,5 / 29,1…
$15,900
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в г.Березе. 1967 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,4 кв.м, общ.- 44,1 кв.м, жил.- 33,05 кв…
$35,000
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Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже дом в г. Береза по трассе Р2 в сторону Минска (д.Заречье 1км от город…
$15,000
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Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, г. Береза, ул. Лесная, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 34,8 / 31,6 / 16,1 / 8…
$11,500
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Дом в Сигневичи, Беларусь
Дом
Сигневичи, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Березовском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,3 кв.м, общ.- 41,3 кв.м, жил.- …
$14,900
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в г. Берёзе. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,4 кв.м, общ.- 60,4 кв.м, жил.- 44,4 кв…
$37,000
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 124 м²
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж в г.Берёза (р-н центрального рынка). Дом 1992 год…
$70,000
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Квартира 3 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, г. Береза, ул. Северный городок, 1956 г.п., 1 / 3 кирпич, 74,7 / 74,7 …
$34,000
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Дом в Селец, Беларусь
Дом
Селец, Беларусь
Площадь 86 м²
Агроусадьба в Березовском р-не. 2006 г.п. Общ.СНБ - 86,4 кв.м, общ.- 86,4 кв.м, жил.- 27,0 к…
$62,000
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Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/3
Продается уютная, светлая однокомнатная квартира в г. Береза, ул. Северный городок,41.   Ква…
$20,000
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